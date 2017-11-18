AB’den bir ilk: Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi

Avrupa Birliği (AB) ‘Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını’ gerekçe göstererek fonlarda kesintiye gitme kararı aldı. AB ilk defa Türkiye’ye siyasi gerekçeli fon kesintisi yapacak.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre AB 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon avro kesintiye gidilmesi kararlaştırıldı.

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Karar, AB 2018 bütçesi konusunda AB ülkeleri arasındaki 16 saatlik maraton müzakere sonucunda alındı. Müzakerelere, Türkiye’ye yönelik bütçe kesintisini hararetle savunan ve AB bütçesi konusunda mutlak yetkiye sahip Avrupa Parlamentosu (AP) da katıldı.

AP bütçe raportörü Siegfried Mureşan kesintilere ek olarak, Türkiye için 70 milyon avro tutarında bir rezervin muhafaza edileceğini, bu fonun ‘Türkiye’nin demokratik standartlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü alanlarında Avrupa standartlarına yakınlaşması durumunda kullanılacağını’ belirtti.

AB bu kararla ilk defa Türkiye’ye yönelik siyasi gerekçeli bir fon kesintisine gitmiş oluyor.

AB Konseyi tarafından bu sabaha karşı alınan kararın şimdi Avrupa Parlamentosu tarafından formel olarak onaylanması gerekiyor. AP konuyu 30 Kasım 2017 tarihinde düzenleyeceği genel kurul oturumunda ele alacak. AP içindeki tüm siyasi gruplar Türkiye’ye aktarılan fonlarda kesintiye gidilmesini desteklediğinden bu sabah alınan kararda değişiklik beklenmiyor. AP onayının ardından 2018 bütçesi imzalanarak yürürlüğe girecek.