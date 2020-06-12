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Yaramazlara biraz batar!

AB sağlık uzmanları: İkinci ‘corona’ dalgası riski orta ile yüksek derecede

Avrupa Birliği (AB) çatısı altındaki sağlık uzmanları, Avrupa genelinde tecrit uygulamalarının yeniden devreye alınmasını gerektirecek kadar büyük ikinci bir Covid-19 dalgası riskinin ‘orta ile yüksek derecede’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Birliğin bünyesindeki bir kuruluş olan, merkezi İsveç’in başkenti Stockholm’deki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yapılan salgın riski değerlendirmesinde önümüzdeki haftalarda enfeksiyon oranlarında ılımlı bir artış öngörüldü. Ancak çoğu Avrupa ülkesinde salgının zirve yaptığı dönemin geride bırakıldığı belirtildi.

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‘İnsanlar kıstlamalara uyarsa ikinci dalga önlenebilir’

Uzmanlar, ikinci bir dalganın önlenmesinin ancak kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesi ve toplumun kısıtlamalara uymasıyla önlenebileceğini ifade etti.

ECDC direktörü Andrea Ammon, “Salgın bitmedi” dedi. Ammon, Avrupa genelinde ‘corona’ enfeksiyonlarında azalma eğilimi olsa da hastalığın yayılmasını sınırlamak için hala çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Fiziksel mesafeyle ilgili önerilere uymak, el hijyenine özen göstermek ve solunum adabı önemli kazandı. Herkesin katkısı fark yaratır.”

‘Karantina hem ekonomik hem sosyal açıdan yıkıcı’

ECDC’nin değerlendirmesinde, birçok ülke tarafından uygulanan sıkı fiziksel mesafe tedbirlerinin bulaşmayı azalttığı belirtildi. Ayrıca zorunlu evde kalma talimatlarının ‘hem ekonomik hem de sosyal açıdan toplum için son derece yıkıcı’ olduğuna dikkat çekildi.

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ECDC uzmanları, “Şu anda, yaz tatili döneminden hemen önce, üye ülkeler sınırlamaları gevşettikçe, insanların ‘izolasyon yorgunluğu’ nedeniyle önerilen önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalmama ihtimali bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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