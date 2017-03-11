AB duyurdu: Türkiye’ye bazı mali yardımlar durduruldu

Avrupa Birliği (AB), ‘istenen ilerleme’nin sağlanmadığı alanlarda Türkiye’ye tam üyelik müzakereleri kapsamında verilen mali yardımları durdurduğunu açıkladı.

Deutsche Welle’nin aktardığı habere göre, Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Avrupa Komisyonu’nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, yardımların ‘katı şartlar’a bağlı olduğunu ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlendiğini söyledi.

2014-2020 yılları arasında Türkiye’ye verilecek yardımın 4 milyar 450 milyon avro olarak planlandığını, ancak bunun sadece 167 milyon 300 bin avrosunun ödendiğini aktaran Hahn, “Genelde aday ülkelere verilen yardımlar ancak üyelik müzakereleri durdurulduğu takdirde askıya alınabilir” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığını belirten komisyon üyesi, Türkiye ile iletişim kanallarının kapatılmasının yanlış olacağını söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki tartışmaları ‘yapay’ olarak nitelendiren Hahn, yeni başlıkların açılmadığı müzakerelerin ‘fiilen durma’ noktasına geldiğini kaydetti.