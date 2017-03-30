94 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Prof. Dr. Gözaydın: İnanamıyorum, ayaklarım titriyor

İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 94 gün sonra bu akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuşan Prof. Dr. İştar Gözaydın, “İnanamıyorum, hala ayaklarım titriyor” dedi.
Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.
Gözaydın, hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartlıyla tahliye edilmişti.
Diken’e konuşan Gözaydın, Foça’da bulunduğunu belirtirken şunları söyledi: “Şu an özgürlüğün tadını çıkartıyorum. Bir yandan da ayaklarım titriyor. Hala inanamıyorum. Bu gece karayoluyla İstanbul’a hareket edeceğim. Yarın da İstanbul’da olacağım.”