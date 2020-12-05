8 milyar doz aşı çoktan satılmış: Hangi ülke ne kadar aldı?

Dokuz aşı üreticisi, ülkelere 4 milyar kişiyi aşılamaya yetecek 8 milyar doz aşı sattı. Kanada şimdiye kadar kişi başına dört, Türkiye ise üç kişiye bir aşı düşecek kadar anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: AA

bloomberg.com’da yer alan habere göre, dokuz aşı şirketinin ülkelerle yaptığı 80’den fazla anlaşma, henüz üretilmeyenler dahil 7 milyar 850 milyon doz aşıyı kapsıyor.

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Satılan aşıların çok büyük kısmı 2021’de üretilecek. Bu yıl milyonlar, gelecek yıl milyarlarca kişi aşı olacak. En çok aşı satan şirket, 1.5 milyar kişilik ön aşı anlaşmasıyla AstraZeneca oldu.

Hindistan, 2.2 milyar dozluk aşı üretme anlaşması yaptı. 38 milyon kişinin yaşadığı Kanada toplamda altı şirketten 246 milyon doz aşı satın aldı.

Harita, ülkelerin aldığı aşıların, nüfusunun ne kadarına yeteceğini gösteriyor…

Habere göre, Hindistan 1.17 milyar aşıyla, en çok aşı satın alan ülke konumunda. Ülkenin nüfusu 1.35 milyar. Bu da her 100 kişinin 85’ine yetecek kadar aşı alındığını gösteriyor. Ancak Hindistan, üretilen aşılardan başka ülkelere de göndermeyi planlıyor.

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328 milyon kişinin yaşadığı ABD, 455 milyon aşı satın aldı. 66 milyon kişinin yaşadığı Britanya ise 196 milyon aşı satın aldı. Ülkelerin satın aldığı aşı miktarı ile nüfuslarının ne kadarına karşılık geldiği tabloda yer alıyor:

Alınan aşı ile nüfus oranlandığında ise Kanada ilk sırada yer alıyor. Ülkede kişi başı dört aşı satın alınmıştı. Bu oran, Britanya’da yüzde 294, Avustralya’da ise yüzde 269. Diğer değişle, Britanya ve Avustralya’da kişi başına üç aşı düşüyor.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye, Çin’in ürettiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz satın almak için anlaşma imzalamıştı. Diğer aşılardan almak için de görüşmeler sürüyor. Tabloya göre, 82 milyon nüfusu bulunan Türkiye, her 100 kişiden 30’unu aşılayacak kadar anlaşma yaptı. İlk aşı, bu ayın sonunda uygulanacak. Risk ve meslek gruplarına göre aşılama sürecek.

Tablonun solunda satın alınan aşı adedi, sağında ise nüfusun kaçını kapsadığı görülüyor: