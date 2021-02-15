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8-15 Şubat’ta kısıtlamaya uymayan 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre hafta içi saat 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu cuma saat 21:00’den pazartesi günü saat 05:00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığı belirtildi. Karara uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı anımsatıldı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21:00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05:00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”

1-8 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

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