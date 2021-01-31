46 yıllık çift Covid-19 servisinde evlendi: Doktorlar şahit, çalışanlar nedime oldu

Britanya’nın Coventry kentinde yaşayan çift, bir hastanenin Covid-19 servisinde evlendi.

Fotoğraf: BBC

46 yıl önce rol aldıkları bir oyunda tanışan 78 yaşındaki Phillip ve 88 yaşındaki Patricia bu yıl evlenmeyi planlıyordu. Ancak salgın başlayınca nikahı ertelemek zorunda kaldı. Patricia Covid-19’a yakalanınca da bir an önce evlenmek istediklerini söyleyerek hastane çalışanlarından yardım istedi.

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Patricia’nın tedavi gördüğü Univesity Hospital’ın çalışanları onların dileğini yerine getirmek için seferber oldu.

Hastanenin bir çalışanı Twitter üzerinden ‘acilen’ nikahı kıyacak bir memur aradıklarını yazdı.

Birkaç saat içinde nikahı kıyacak memur ve yüzükler bulundu. Çok sayıda hastane çalışanı Patricia’nın nedimesi oldu. Genç doktorlar da şahitlik yaptı.

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University Hospital, Facebook sayfasında ‘mutlu haber’i paylaştı.

Facebook’ta paylaşılan mesaj sonrasında soyadları paylaşılmayan yeni evli çifte tebrik mesajları yağdı.