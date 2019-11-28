316 denizci astsubay tek seferde TSK’dan atıldı

ALİ YILMAZ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dört yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için meslekten çıkarma kararı verdi. Bir hafta önce tebliğ edilen kararın gerisinde, alımın yapıldığı süreçte ‘FETÖ’nün etkin olması gösterildi. Bir kısım astsubay adına açılan davada, verilen kararın somut gerekçelerinin bulunmadığı savunuldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın imzasını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olurunu taşıyan karar 20 Kasım’da alındı. Karar gereği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak çeşitli bölgelerde görev yapan 316 astsubayın, ‘FETÖ’ ile irtibatı gerekçe gösterilerek kurumla ilişkisi kesildi. Listede ismi bulunup kararın tebliğ edildiği isimler yargı yoluna gitti.

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Avukat: Anayasal hukuk devleti ilkesine aykırı

316 askerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’yla ilişiğinin kesilmesini avukat Mehmet Erkan Akkuş şöyle yorumladı: “Genel borçlar hukuku prensibine göre her kişi kendi kusurundan sorumludur. Herhangi bir delil olmadan toplu ayırma işlemi tesis edilmesi anayasal hukuk devleti ilkesine de aykırı.”

Rapor aldığı dönemde FETÖ etkindi

Milli Savunma Bakanlığı’na karşı, kararın iptali talebiyle dava açan M. S.’nin dava dilekçesinde, verilen kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu savunuldu. Ankara İdare Mahkemesi’nde açılan davada M.S.’nin kurumla ilişkisinin kesilmesine, sağlık raporu aldığı 2015’te ‘FETÖ’nün etkin olduğu yönünde gerekçe gösterildiği ifade edildi.

Anılan gerekçenin doğru olmadığı savunularak “Müvekkilin 2015, 2016, 2018 ve 2019’da aldığı raporlar birbiri ile örtüşüyor. Dolayısıyla sunulan gerekçenin somut dayanağı yok” dendi.

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Ayrıca M.S. ile ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığı, ‘FETÖ’ ile ilişkili herhangi bir dernek veya vakfa üyeliğinin bulunmadığı vurgulandı.