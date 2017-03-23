273 bin kişi daha: İşsizlik yüzde 10.9’a yükseldi

2016’da işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.6 puan artarak yüzde 10.9’a yükseldi.

2016’nın aralık ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puan artarak yüzde 12.7’ye yükselmiş, böylece yedi yılın zirvesine ulaşmıştı.

Böylece 2016 yılında işsiz sayısı 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2016’da tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.6 puanlık artışla yüzde 13 olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 19.6 oldu.

İstihdam oranı 46.3’e yükseldi

Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, önceki yıla göre 584,000 kişi artarak 27.21 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 46.3 oldu.

Erkeklerde istihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 65.1 kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 28 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 19.5’i tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 53.7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52

İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre 857,000 kişi artarak 30.54 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 52 olarak gerçekleşti.