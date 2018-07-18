260 gündür tutuklu: Cezaevindeki işadamı Kavala’dan ilk fotoğraf

1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nden eşi Ayşe Buğra Kavala’yla birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.

osmankavala.org adresinden paylaşılan fotoğrafta “1 Kasım 2017 tarihinden bu yana, 260 gündür Silivri Cezaevi’nde, hakkındaki suçlamaları bilmeden ve bir iddianame olmaksızın kalmaya devam eden Osman Kavala, geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleşen açık görüşte, eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala ile birlikte” dendi.

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Ne olmuştu?

İstanbul’da 19 Ekim 2017’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’la aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.