23 zincir market hakkında ‘sebze-meyve’ soruşturması

Rekabet Kurumu, su ve sebze-meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Soruşturmanın amacı, söz konusu marketlerin rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadığının tespiti.

Reklam

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü. Hükümet, gıdadaki yüksek fiyatları komisyonculara bağlamış, market ve pazarcıları da ‘fırsatçılıkla‘ suçlamıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan marketler şunlar:

– Yeni Mağazacılık A.Ş.

– BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

– Şok Marketler Ticaret A.Ş.

– Migros Ticaret A.Ş.

– Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

– UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.

– Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş

– Makro Market A.Ş.

– Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş.

– Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş.

– Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

– Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

– Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

– Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş.

– Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş.

– Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş.

– Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.

– Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti.

– Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

– Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

– Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

– Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.

– etro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.





Reklam