2019’da, uçak kazalarında ölümler bir yıl öncesine oranla yüzde 52 düştü

Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi To70 tarafından yapılan araştırmaya göre uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019 yılında, bir yıl öncesine oranla yüzde 52 düştü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Büyük uçaklarla yapılan ticari uçuşların baz alındığı araştırmanın sonuçlarını içeren raporda, 2018’de 534 kişinin, 2019’da ise 257 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rapora göre 2019’da 86 kaza kayda geçti. Ortalama olarak 5.58 milyon uçuştan birinde kaza meydana geldi.

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Geçen yıl ölenlerin yarısından fazlası -157’si- Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 Max’in düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Havacılık Güvenliği Ağı (Aviation Safety Network) geçen yılın ticari uçuşlar açısından en güvenli yıllardan biri olarak kayda geçtiğini açıkladı. En güvenli yıl ise 2017’ydi.

Araştırmaya helikopterler, küçük uçaklar, askeri ve eğitim uçakları ile kargo uçakları, özel uçaklar dahil edilmedi.