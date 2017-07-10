1930’lara dönüş: General ve amiral kalmadı, tugayları albaylar komuta ediyor

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Darbe girişiminin ardından TSK’da general-amiral sayısının azalmasının ardından tugayları albaylar komuta etmeye başladı. Bu durum, Kurtuluş Savaşı sonrası dönemde yaşanmıştı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre Manisa 1’inci Piyade Er Eğitim Tugayı’nı fiilen albaylar yönetiyor.

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Bini aşkın askerin zehirlenmesiyle gündeme gelen tugayda, Albay Şevki Güvenç’in görevden alınıp başka bir göreve atanmasının ardından, yerine Albay Güven Dere getirildi.

Eğitim tugaylarının yanı sıra çok sayıda muharif tugayı da albayların komuta ettiği belirtildi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, 1930’lu yıllarda orduda yeterli sayıda general ve amiral bulunmaıdğı için, o rütbedeki kişilerin komuta etmesi gereken tugayları albaylar yönetmeye başlamıştı. 21 Mayıs 1938’de de rütbeler yeniden tanımlanmış ve tugaya komuta eden albaylara ‘tuğbay’ denmesine karar verilmişti.