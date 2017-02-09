12 Eylül’de uzaklaştırılan Mülkiyeliler rektörü istifaya çağırdı: Çökme noktasına getirildi

Ankara Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Mülkiye’nin 12 Eylül’de görevinden uzaklaştırılan sekiz akademisyeni, yayınladıkları bildiriyle rektör Erkan İbiş’i istifaya çağırdı.

Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 23 akademisyen ihraç edilmişti.

Ankara Üniversitesi önünde bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve milletvekilleri, son ihraçlardan rektör Erkan İbiş’i sorumlu tutup istifasını isteyerek meydan okumuştu: “Saray’ın İbiş’i olmayacağız.”

‘Hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırı’

12 Eylül askeri darbesinde Mülkiye’deki görevlerinden uzaklaştırılan Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz ve Baskın Oran yayınladıkları bildiride, aynı dönem görevden uzaklaştırılan ancak şu anda hayatta olmayan Bahri Savcı, Alpaslan Işıklı ve Kurthan Fişek’in de kendileriyle birlikte bu bildiriye imza atacaklarını belirtti.

Bildiriye şöyle devam edildi. “Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan Mülkiye, bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç, kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirilmiştir. Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırıdır. Bir kere, olağanüstü hal yetkileri kullanılacak işlemlerin kapsamı, olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın, olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt ya da iddia ortaya konmuş değildir. İkinci olarak; ceza niteliğinde uygulamalarda savunma hakkı, en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir. Mülkiye tasfiyesinde bu ilkeye uyulmamıştır.”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini duyurduğu açıklamasını hatırlatıldığı bildiri, şu sözlerle sona erdi: “Bu nedenle, Mülkiye’nin hocalarını, yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz.”

İmzalar: Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz, Baskın Oran