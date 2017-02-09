Diken

Yaramazlara biraz batar!

12 Eylül’de uzaklaştırılan Mülkiyeliler rektörü istifaya çağırdı: Çökme noktasına getirildi

 

 

Ankara Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Mülkiye’nin 12 Eylül’de görevinden uzaklaştırılan sekiz akademisyeni, yayınladıkları bildiriyle rektör Erkan İbiş’i istifaya çağırdı.

Fotoğraf: politics.ankara.edu.tr

Önceki gece yayınlanan 686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti. En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nden 34’ü ‘barış akademisyeni’ olmak üzere toplam 72 akademisyen atılmıştı.

Köklü Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 23 akademisyen ihraç edilmişti.

Ankara Üniversitesi önünde bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve milletvekilleri, son ihraçlardan rektör Erkan İbiş’i sorumlu tutup istifasını isteyerek meydan okumuştu: “Saray’ın İbiş’i olmayacağız.”

‘Hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırı’

12 Eylül askeri darbesinde Mülkiye’deki görevlerinden uzaklaştırılan Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz ve Baskın Oran yayınladıkları bildiride, aynı dönem görevden uzaklaştırılan ancak şu anda hayatta olmayan Bahri Savcı, Alpaslan Işıklı ve Kurthan Fişek’in de kendileriyle birlikte bu bildiriye imza atacaklarını belirtti.

Bildiriye şöyle devam edildi. “Tarihi boyunca çeşitli saldırılara uğramış ama hep dik durmayı başarmış köklü bir kurum olan Mülkiye, bugün öğretim elemanlarına uygulanan inanılması güç, kapsamlı bir tasfiye sonucunda çökme noktasına getirilmiştir. Bu uygulama iki nedenle hukukun en temel ilkelerine apaçık aykırıdır. Bir kere, olağanüstü hal yetkileri kullanılacak işlemlerin kapsamı, olağanüstü hal ilanının gerekçeleriyle sınırlıdır. Görevlerinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızın, olağanüstü hal gerekçesi olarak belirtilen olaylarla ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt ya da iddia ortaya konmuş değildir. İkinci olarak; ceza niteliğinde uygulamalarda savunma hakkı, en ilkel ceza sistemlerinin bile temel ilkelerindendir. Mülkiye tasfiyesinde bu ilkeye uyulmamıştır.”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilecek akademisyenlerin üniversiteler tarafından belirlendiğini duyurduğu açıklamasını hatırlatıldığı bildiri, şu sözlerle sona erdi: “Bu nedenle, Mülkiye’nin hocalarını, yani eski asistanlarımızı sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştıran Ankara Üniversitesi yönetimini, özellikle Rektör Erkan İbiş’i şiddetle kınıyor ve derhal istifaya davet ediyoruz.”

İmzalar: Cevat Geray, Rona Aybay, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Mete Tunçay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz, Baskın Oran

Son KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Tanör: Memuriyetten atıldım ama memur değilim ki

Eğitim-Sen’den mücadele çağrısı: Hayır, gitmiyoruz!

CHP’li vekilden KHK’yla ihraçlara sert tepki: Asıl terörist şu andaki iktidar

Mülkiye’de hocalardan ‘haysiyet’ sınavı: O koltukta oturmaya devam edecek misiniz?

HDP’li Sancar’dan ’28 Şubat mağduru’ AKP’li akademisyenlere: Tek bir sözünüz yok mu?

AKP’li vekil, peygamberlere sığındı: KHK’yla ihraçlarda yanlışlar olabilir

İhraç edilen akademisyenler: İdeolojileri boşa çıkaran mafyatik bir düzen var

Son KHK’nın mağdurlarından Prof. Dr. Kaptanoğlu: Barışı savunduğumuz için atıldık

Ankara Üniversitesi ihraçlardan rektörü sorumlu tuttu: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız’

İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: İş gider haysiyet kalır

Önde gelen akademisyenlerin ihracı Yusuf Kaplan’ın da ‘tepesini attırdı’: Tertemiz insanlar ihraç ediliyor!

İhraç edilen akademisyenler yılmıyor: ‘Birileri’ bizim akademik niteliğimizi sorgulayamaz

Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi

Son KHK’yla ihraç edilen 330 akademisyenin 115’i ‘barış bildirisi’ imzacısı

4 bin 464 kişi daha memurluktan çıkarıldı: 2 bini aşkın öğretmen, 330 akademisyen

SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Şubat 2017

1- TSK: Rus uçağı kazayla askerlerin olduğu binayı vurdu, üç asker hayatını kaybetti
TSK, El Bab’da Rus uçağının kazayla askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu ve üç askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 11 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...