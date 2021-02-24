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Yaramazlara biraz batar!

105 yaşında Covid-19 atlattı: Sırrı her gün cine yatırılmış dokuz kuru üzüm yemek

ABD’de yaşayan 105 yaşındaki Lucia DeClerck Covid-19’u atlattı. İspanyol gribi salgınını da yaşayan DeClerck sırrının cine yatırılmış kuru üzümlerden her gün dokuz tane yemek olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Michael Neiman

New Jersey’deki bakımevinin en yaşlı sakini olan DeClerk’e 25 Ocak’ta 105’inci yaş gününde Covid-19 teşhisi kondu.

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İki oğlu, beş torunu ve 12 torun çocuğu olan DeClerk ve ailesi başta çok endişelense de iki dünya savaşı, İspanyol gribi, üç eş ve bir çocuk kaybını atlattığı gibi Covid-19 atlatmayı başardı.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda dua etmek ve abur cubur yememek olduğunu anlatan DeClerk’e göre Covid-19’u atlatmasında rol oynayan başka bir ritüeli var.

Neredeyse hayatı boyunca her sabah cine yatırılmış üzümlerden dokuz tane yediğini anlatan kadın, tarifini de şöyle veriyor: “Bir kavanoza cin ve üzümleri doldurun. Dokuz gün beklesin.”

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