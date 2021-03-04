‘100 kişinin katıldığı cenazede 40 kişiye virüs bulaştı’ diyen Trabzon sağlık müdürü: Taziyeler telefonla

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte cenaze töreni ve taziyeye katılan 40 kişinin Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

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Usta, sosyal medya hesabından, “Trabzon’da taziyeler telefonla” etiketiyle yaptığı ve salgına karşı tedbirli olunmasını istediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden bir hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon’da taziyeler telefonla uygulamasına destek verelim.”