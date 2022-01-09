Zülal Kalkandelen: Hayvansal üretim tesisleri, gelecekteki salgınlar için mükemmel üreme alanları!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2003’ten bu yana H5N1 ile insanlarda 863 enfeksiyon vakası görülmüş, 456 ölüm gerçekleşmiş. Bunun artmasını antibiyotiklerle engelleyebildiklerini sanıyorlar ama yakın bir gelecekte buradan yeni bir salgın türeyeceğini hesaba katmıyorlar.

Oysa bilim insanları yıllardır uyarıyor. Kanadalı epidemiyoloji uzmanı Rob Wallace, hayvancılık sektörünün yalnızca patojen olarak adlandırılan daha ölümcül virüsler yaratmakla kalmayacağını, bir sonraki virüsün 1 milyar insanı öldürebileceğini söylüyor.

Bilindiği üzere, domuz gribi ve kuş gribi gibi zoonoz hastalıkların kaynağı konusunda belirsizlik yok. Bunlara yol açan virüsler, virüslerin evrimi ve bulaşması için olduğu kadar, antimikrobiyal direncin gelişmesi için koşulların mükemmel olduğu fabrika çiftliklerinde ortaya çıktı.

Bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki hayvansal üretim tesisleri, gelecekteki salgınlar için mükemmel üreme alanları!

Zülal Kalkandelen’in yazısı