Zülal Kalkandelen: Hayvansal tüketimin insanlığın başına çorap öreceği kesin

İnsanlığın ve gezegenin zararına olan hayvansal tüketim, etik açıdan sorgulanmadığı sürece hepimizin başına türlü çoraplar örüleceği kesindir.

Market raflarında paketlenmiş halde dizilen hayvansal ürünler, gerçekte parçalanmış, kafaları koparılarak tüyleri yolunmuş halde satılan hayvan bedenleridir ya da onlardan elde edilmiştir. İç organları çıkarılmadığında ve tüyleri yolunmadığında kokuşup leş haline geleceklerinden parçalanırlar.

Bu işlemler için geliştirilen makineleri hiç gördünüz mü bilmiyorum ama milyonlarca hayvanın seri bir şekilde öldürülüp parçalandığı tesislere girseniz, kurulan özel düzenekleri görünce dehşete kapılabilir, kendi türünüzün ne kadar korkunç olabileceği gerçeği ile karşılaşırsınız.

Ancak sıradan bir vatandaş olarak bu tesislere gidip yapılanları görmek isteseniz bile sizi içeri almazlar; çünkü o görüntülerin ortaya çıkması istenmez. Müşteriler, vahşet ile karşılaşırsa müşteri olmaktan vazgeçebilir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı