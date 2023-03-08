Zuhal Olcay ve Tuba Ünsal Kadınlar Günü için buluştu

Zuhal Olcay ve Tuba Ünsal, 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle bir dergi çekiminde buluştu; aşktan, sanattan, hayattan konuştu.

Fotoğraflar: Magnet Quarterly / Ergin Turunç

Magnet Quarterly dergisinin dijital edisyonu, oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay ve eski model ve oyuncu Tuba Ünsal’ı bir araya getirdi.

Olcay ve Ünsal, siyah beyaz fotoğraflar eşliğinde, kadın olmakla ve birbirleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Üç kelimeyle kadın olmak

Olcay, kendi deneyimden yola çıkarak kadın olmayı üç kelimeyle ‘zor, emniyetsiz ve direnme gerektiren’ diye tanımladı. Tuba Ünsal, güçlü olmak için ‘hayata güvenmek gerektiğini’ söyledi.

Olcay’a göre ataerkil bir düzende bir kadının kendini tam anlamıyla olduğu gbi sevmesi kolay değil: “Aileden başlayan ve sonra kamusal alanda süregiden kadına bakış anlayışı içinde bir kadının özgür ve kendini seven ve sayan bir birey olması için çok çabalaması gerekiyor. Önce kendi önyargılarına sonra da çevreninkilere karşı verilecek çetin bir uğraş.”

Sanatçı, kadınlarla ilgili söylenmiş sevdiği bir söz sorulduğunda, “Kadın olmak zor çünkü erkeklerle de uğraşmak zorundasın” diye yanıt verdi.

Tuba’ya bayılıyorum

Olcay ‘Gecenin Ucunda’ dizisinde birlikte rol aldığı Tuba Ünsal’ı ‘güzel çalışkan, girişimci ve yetenekli’ bulduğunu söyledi: “Bayılıyorum ona… Oyunculuğuyla daha çok göz önünde olmalı ve eminim iz bırakacak işlere imza atacaktır.”

Tuba Ünsal, Olcay’ın ‘müthiş bir enerji‘ olduğunu söyledi: “Zuhal çok özel bir sanatçı. Çok cool olmasının yanında çok eğlenceli ve fırlama bir tarafı da var. Onunla birlikte daha çok hayalimiz var.”