Zoom, uzaktan çalışanları ofise çağırıyor

Pandemi sırasında insanların uzaktan çalışmasına olanak sağlamış görüntülü sohbet uygulamasının geliştiricisi Zoom, ofisin 50 mil (80,47 kilometre) yakınında çalışan personelin haftada iki gün ofise gelmesi gerektiğini belirtti.

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Pandemi zamanında normalleşen uzaktan çalışma pratikleri günümüzde devam etse de tüm şirketler bunu sürdürmüyor. Bazı şirketler çalışanların tamamen ofise çağırırken bazılarıysa hibrit modeli tercih ediyor. Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran Zoom’sa hibrit sisteme geçiyor.

Business Insider’ın haberine göre Zoom yöneticilerinden Colleen Rodriguez şöyle konuştu: “Yapılandırılmış bir hibrit yaklaşımın yani ofisin yakınında yaşayan çalışanların ekipleriyle etkileşim kurmak için haftada iki gün ofiste olmalarının Zoom için en etkili yol olduğuna inanıyoruz.”

Zoom’un uzaktan çalışan birçok kişi için ne kadar kritik hale geldiği düşünüldüğünde elbette burada bir ironi var ancak şirket, bir tür hibrit çalışma yaklaşımını hayata geçirmek için birçok büyük teknoloji şirketinden çok daha uzun süre bekledi.

Örneğin ABD’deki Google çalışanları, Nisan 2022’den itibaren haftada üç gün ofisten çalışmak zorundaydı. Körfez bölgesindeki Apple çalışanları geçen eylülden itibaren haftada üç gün bulunmak zorunda. Twitter’ın sahibi Elon Musk da şirketin satın aldıktan kısa bir süre sonra uzaktan çalışmayı büyük ölçüde sonlandırdı.

Zoom’un yeni hibrit çalışma modeli bir-iki ay içinde uygulamanmaya başlayacak.