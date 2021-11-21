Zonguldak’ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. İncelemede, cesedin Mustafa Keleş’e ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor.

AA’nın aktardığına göre köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.