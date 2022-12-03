Ziya Adnan: Brezilya’nın endüstriyel futbola karşı durmuş yağız devrimci kaptanı

Endüstriyel futbola karşı durmuş yağız devrimci kaptan Socrates’in yarın ölüm yıl dönümü. Onun hikâyesine yakından bakalım.

Yaşı yetenler hatırlar, dünya kupası tarihinin kupayı kazanamamış en iyi takımıydı, 1982 Dünya Kupası’nın Brezilya’sı; Leandro, Zico, Falcao, Cerezo, Eder, Junior… O takım uluslararası sahnede hiçbir zaman gerçek bir başarı elde edemedi, ancak oynadıkları hücum futbolu, enfes golleri futbol belleklerimizde yer etti. Şimdi dünya kupası zamanları ama rüşvetin gölgesinde, insan haklarından sicili kabarık Katar kupası bize göre değil. Bu vesileyle hatırlayalım o takımın sigaraya, içkiye, gece hayatına düşkün, dağınık saçlı, sert bakışlı, endüstriyel futbola karşı durmuş yağız devrimci kaptanını, yaşı yetmeyenlere anlatalım hikâyesini kalemimiz yettiğince…

Ziya Adnan’ın yazısı