Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor

Yeni yasa tasarısıyla zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağı bildirildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalması için üzerinde çalışılan yasanın Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

AKP’li yetkililer, zincir marketlerdeki satışa sınırlama ve kriter getirileceğini belirterek bakanlık ve meslek odalarının birlikte çalıştığını, marketlerin çalışma saatleri ve günleri konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre yeni düzenlemeye ekmek satışının dahil edilmesi planlanmıyor ancak cep telefonu, beyaz eşya ve sigara her yerde satılamayacak.

Yetkili şunları kaydetti: “5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak.”