Zimmetine para geçiren PTT çalışanına 10,5 yıl hapis

Adana’da PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçiren PTT çalışanına 10,5 yıl hapis cezası verildi.

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Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmay, tutuklu sanık B.T. ve taraf avukatları katıldı.

Savcı esas hakkında mütalaasında Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A.’nın sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasındaki 807 bin 674 liranın şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirlediğini anlattı.

Müdürün bunun üzerine sanığa ulaşmaya çalıştığı fakat başarılı olamadığı belirten savcı, sanık B.T.’nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediğini bildiren savcı, B.T.’nin ‘zimmet’ suçundan beş yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Müşteki kurum PTT’nin avukatıysa sanık hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, ‘zimmet’ suçundan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.