PTT’ye silahlı saldırıda iki çalışan öldü: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize’de iki PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Rize başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

Mermerdelen Mahallesi’ndeki PTT başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit’e silahla ateş ederek kaçmıştı.

Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Valilik saldırganın kimliğinin tespit edildiğini, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldığını duyurmuştu.

Adalet Bakan Tunç da X hesabından şunları paylaştı:

“Rize’de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.”