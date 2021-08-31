Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin yapamadığını Irak yaptı

Ortadoğu’da kartlar yeniden dağılıyor. Öne çıkan ülke Irak. Irak, Başbakanı Mustafa El Kazımi’nin aldığı inisiyatif ile Türkiye’nin yapamadığını yaptı; Hem Irak içinde, hem de Ortadoğu’da “uzlaşma hareketi” başlattı.

Türkiye içerde, siyaseten giderek daha sert şekilde kutuplaşırken, Irak’ta Başbakan Kazimi geçen hafta bir “ulusal uzlaşma konferansı” topladı. Irak’ta toplumun tüm kesimlerini temsil eden siyasi hareketleri bu konferansa davet etti, “gördüğünüz sorunları anlatın, birlikte akıl yürütüp çözelim” dedi.

Konferansın başarısı, Ekim’de Irak’ta yapılacak seçimleri boykot edeceklerini açıklayan, aralarında Sadr hareketinin de bulunduğu pek çok siyasi hareketin “boykottan vazgeçme” kararı almalarıyla somutlaştı. Irak, sorunlarını kavga ederek değil, tartışarak/konuşarak çözmenin yolunu seçti.

Irak Başbakanı Kazimi ulusal uzlaşı konferansından sonra bir de Ortadoğu için “işbirliği ve ortaklık konferansına” ev sahipliği yaptı Bağdat’ta geçen hafta. Konferans, gerek katılım, gerekse Ortadoğu’da “aynı masaya oturmazlar, aynı kare fotoğrafa girmezler” denilen pek çok ülkeyi, üstelik oldukça üst düzeyde bir araya getirdi.