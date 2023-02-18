Zeynep Gürcanlı: Türkiye-ABD ilişkilerinde kıpırdanma ivme kazanacak

Deprem sonrasında, Türkiye-ABD ilişkilerinde yardım diplomasisi ile başlayan kıpırdanma, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in ziyareti ile ivme kazanacak gibi görünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın ziyaretinin ardından, AK Parti hükümetinin de Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin onay prosedürünü başlatması büyük ihtimal. İsveç’in katılımının ise Türkiye’deki seçimlerin sonrasına kalacağı artık kesin gibi.

Elbette Ankara da, bu adıma karşılık Blinken’e Türkiye’nin satın almak istediği F-16 uçaklarının Amerikan Kongresi’ndeki akıbetini hatırlatacaktır. Finlandiya’nın, tek başına da olsa, NATO’ya girmesi, biraz da Biden yönetiminin bastırmasıyla, Amerikan Kongresi’ndeki Türkiye aleyhindeki havayı biraz dağıtıp, F-16 satışının önünü açabilir.

Deprem diplomasisi, Ankara-Washington hattında da yumuşamayı beraberinde getirecek gibi görünüyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı