Zeynep Gürcanlı: Rus halkının, yüzde birkaç oydan biraz daha fazla ilgi gösterdiği muhalif isimlerse ya hapiste, ya da mezarda

Rusya’da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi belli; mevcut Devlet Başkanı Putin kesinlikle kazanacak. Ancak seçime katılım oranı, Putin’e verilecek oyların yüzdesi önemli.

Seçimlerin “demokratik” olduğunu kanıtlamak üzere, mevcut rejimin izin verdiği, yüzde birkaç oy alabilecek üç adayın daha “göstermelik” olarak katılımı sağlanmış durumda. Rus halkının, bu yüzde birkaç oydan biraz daha fazla ilgi gösterdiği muhalif isimler ise, ya hapiste, ya da mezarda.

Putin’e bayrak açtıktan sonra, önce zehirlenen, ardından da hapse atılan muhalif lider Alexey Navalny’nin birden bire ölümüne bu açıdan bakmak gerek. Rus yetkililer, Navalny’nin hapishanede volta atarken birden bire yere yığılıp, “doğal nedenlerle öldüğü” açıkladılar.

Rusya’daki Putin rejimi muhaliflerinin başına gelenlere bakıldığında, Navalny’nin ölümünün “doğal” kabul edilmesi hiç de kolay değil.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı