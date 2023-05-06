Zeynep Gürcanlı: Putin’i bile seçim öncesinde Türkiye’ye getirmeyi başaramadılar

Ukrayna karmaşasından Türkiye de nasibini alıyor elbette; İktidar partisi yaklaşan seçimler için kurguladığı seçim kampanyasının dış politika ayağını, yeniden Cumhurbaşkanlığı’na aday olan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı “dünya lideri” olarak göstermek üzerine kurdu.

Ukrayna ile Rusya arasında varılan, Türkiye’nin de kolaylaştırıcı rol üstlendiği tahıl koridoru konusu, bu imaj için “biçilmiş kaftan” elbette. Ancak işler pek de AK Parti yetkililerinin beklediği gibi gitmiyor bu alanda; Kayseri’den AK Parti milletvekili olan Hulusi Akar’ın “mayıs’ın ilk haftasında yapılacak” dediği Rusya-Ukrayna tahıl koridoru toplantısı, sürekli erteleniyor. Seçim öncesine yetişmeme olasılığı büyük.

Keza yine AK Parti’den Antalya milletvekili adayı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye ile normalleşme süreci kapsamında Dışişleri Bakanları buluşması için verdiği tarihler de bir türlü tutmuyor.

Beklentinin aksine, Putin’i bile seçim öncesinde Türkiye’ye getirmeyi başaramadı mevcut iktidar; Akkuyu Nükleer Santrali ne ilk nükleer yakıt teslim töreninde, bir video mesaj ile sınırlı kaldı Rus Liderin katılımı.

Malum; Sadece Türk vatandaşları değil, herkes Türkiye’deki seçim sonuçlarını bekliyor. Kimse “yanlış hesap yapmak” istemiyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı