Zeynep Gürcanlı: Körfez, rekabetin ötesine geçen bir gerilime doğru yuvarlanıyor

Orta Doğu da artık eskisi gibi değil;

Mesela bir dönem “yakın müttefik” olarak görülen BAE Emiri El Nahyan ile Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın “kanlı bıçaklı” hale geldikleri ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesi, Suudi Prens’in geçen yılın son aylarında yabancı basına verdiği bir brifingde açık açık Nahyan’ın “kendisini sırtından bıçakladığını” söylediğini yazdı. Haber yalanlanmadı. BAE ve Suudi Arabistan’ın başlangıçta birlikte savaştıkları Yemen’de farklı cephelere düşmesi, Suudi Arabistan hala ayak sürürken BAE’nin İsrail’le resmen barışması Batı basınında iki ülkeden “frenemy- dost gibi görünen düşman” tabirinin sıkça kullanılmasını başlatmıştı zaten. Belli ki Körfez, daha önce pek görülmemiş, rekabetin ötesine geçen bir gerilime doğru yuvarlanıyor.

(…)

Tüm bu gelişmeler ard arda konulduğunda da, Batı ile Çin-Rusya-İran bloğu arasındaki küresel rekabetin en kıyasıya yaşanacağı yerin Orta Doğu ve Afrika olacağı ortaya çıkmış görünüyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı