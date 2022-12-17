Zeynep Gürcanlı: İmamoğlu kararı konusunda gelen uluslararası uyarı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme tarafından verilen siyasi yasak kararının uluslararası yansıması, Türkiye’de 2023’te yapılacak seçimlerin adil olup olmayacağı konusunda şimdiden “soru işaretleri” ortaya atılması şeklinde gelişti.

Bu durumun ilk işareti, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın İmamoğlu kararı hakkında yaptığı resmi açıklamada yer aldı. Açıklamada, seçim döneminde farklı görüşlerin özgür şekilde ifade edilmesinin, seçimlerin “adil şekilde gerçekleşmesi” açısından önemine vurgu yapıldı.

Ardından, görüşmeler için Ankara’ya gelen Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’den benzer bir uyarı geldi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Lahbib, kameralar önünde “adil seçim” uyarısında bulundu. Belçikalı Bakan, “Önümüzdeki seçimlerin gerçekten de Türk halkının seçimini ortaya koyacak şekilde olmasını bekliyoruz” dedi.

Nitekim, bizzat Çavuşoğlu’nun “Türkiye’de seçimler adil yapılıyor” derken atıf yaptığı Avrupa Konseyi’nden İmamoğlu kararı konusunda gelen uyarı, “adalet” kavramının sadece seçim gününü değil, seçimlere kadar olan süreci de kapsadığını ortaya koydu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı