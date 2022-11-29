Zeynep Gürcanlı: İktidarın stratejisi ‘içeride gerginlik, dışarıda normalleşme’

Türkiye’de kritik seçime aylar kala, AK Parti’nin izleyeceği strateji de şekilleniyor. İktidar bloğunun stratejisini kabaca “içeride gerginlik, dışarıda normalleşme” olarak özetlemek mümkün.

Türkiye içinde , tozlanan “beka” söyleminin yeniden tedavüle sokulması bu açıdan bakınca “tesadüf” değil. İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hızlıca yaptığı “eylemden PKK terör örgütünün uzantısı PYD-YPG sorumlu” açıklaması, hemen ardından gelen Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine yönelik hava saldırısı, bu stratejinin devamı gibi görünüyor.

Elbette, Suriye’nin kuzeyine yönelik, “eli kulağında” gibi görünen kara harekatını bu açıdan okumak mümkün.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı