Zeynep Gürcanlı: Herkesin aklında 2015’teki kanlı terör dalgası var

Taksim’de gerçekleşen bombalı terör saldırısı; Hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’a yönelik başlattığı Pençe Kılıç adlı hava harekatı;

Terörden çok çeken Türkiye, tam biraz rahatlamışken, 2023 seçimlerine sadece aylar kala, yeniden terör kıskacına mı giriyor?

İlk ve en önemli soru bu; Çünkü herkesin aklında 2015’te iki seçim arasında yaşanan o kanlı terör dalgası var.

Ancak bu kritik dönemde, sorular bundan ibaret değil elbette.

20 Kasım 2022’de gerçekleşen hava harekatıyla, hem Irak’taki PKK terör örgütü, hem de Suriye’nin kuzeyindeki PKK’nın uzantısı PYD kontrolündeki bölgelerin vurulması, akıllara “hava sahası meselesini” getirdi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı