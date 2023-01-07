Zeynep Gürcanlı: Esad’la ‘normalleşme’de ilk ‘test’ önümüzdeki hafta

AK Parti hükümetinin Esad rejimiyle başlayan “normalleşme” çabalarında ilk “test” önümüzdeki hafta “uluslararası yardımlar” üzerinden yaşanacak;

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik uluslararası yardımın Türkiye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısından gönderilmesine ilişkin kararının süresi bu ay doluyor. Eğer uzatılmazsa, İdlib’de yaşayan yaklaşık 2,5 milyon insanın açlık ve ilaçsızlıkla karşı karşıya kalması söz konusu.

BM Güvenlik Konseyi’nin Bab El Hava’dan yardım gönderilmesine ilişkin kararının süresi 10 Ocak 2023’te sona eriyor. Uzatılması için, Rusya dahil, tüm BM Güvenlik daimi üyelerinin onayının alınması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus Lider Putin’le geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında Bab El Hava konusunun gündeme gelmemiş olması imkânsız. Ankara, Rusya’yı ikna edip, Bab El Hava’nın yardımlara en az altı ay daha uzatılmasının peşinde.

Tahminler, Moskova’nın son bir altı aylık uzatmaya daha ikna olup, karşılığında Erdoğan’ı Esad’la normalleşme konusunda hızlanmaya itmesi yönünde. Nitekim Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesinden sonra “Esad’la görüşebileceğini” açıklamış olması da bunun işareti gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı