Zeynep Gürcanlı: Erdoğan-Putin zirvesi beklendiğinden zorlu olacak     

Zirve konusundaki tarih ve yer karmaşasında Ukrayna savaşı nedeniyle Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı olması kadar, Ankara-Moskova ilişkilerindeki gerginleşen hava da etkili.

Türkiye’deki seçimler öncesinde Moskova’dan dolaylı pek çok destek alan AK Parti hükümeti, seçim sonrasında dış politika yönelimini Batı’ya çevirmiş durumda. Gerginliğin en büyük nedeni bu yönelim.

Nitekim seçim sonrasındaki yeni AK Parti hükümetinin ilk ziyaretçilerinden birinin Rusya’nın savaş halinde olduğu Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelensky olması, Erdoğan’ın Ağustos ayı içinde yaptığı “Kırım Ukrayna’nın parçasıdır” çıkışı, Ukrayna’nın savaşı Rusya içlerine taşımak için Türkiye’den satın aldığı insansız hava araçlarını da kullanması, Moskova’da hiç hoş karşılanmadı.

Buna bir de Türkiye’deki seçim öncesinde “soğuk” olarak tabir edilebilecek Ankara-Washington ilişkilerindeki yumuşamayı eklemek gerek elbette;

Türk ve Amerikan askerlerinin yaklaşık 7 yıllık bir aradan sonra ortak askeri tatbikat yapmalarını, ABD’nin sahip olduğu en büyük uçak gemisinin Türkiye’yi ziyaret etmesini, ziyaret sırasında Ukrayna’nın kullandığı insansız hava araçlarını üreten (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da damadı) Selçuk Bayraktar’ın bu gemide özel olarak misafir edilmesini Washington cenahından Moskova’ya mesaj olarak görmek mümkün.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı