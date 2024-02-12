Zeynep Gürcanlı: Erdoğan, ‘darbeci/katil’ sıfatlarıyla andığı Sisi’yle ‘beyaz bir sayfa’ açmaya kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Şubat’ta kalabalık bir heyetle Kahire’ye gitmesi bekleniyor.

Tarih ilginç; 14 Şubat tüm dünyada “sevgililer günü” olarak kutlansa da, Mısır-Türkiye ilişkilerinde kısa bir süre öncesine kadar “sevgiyi” çağrıştıran herhangi bir unsur yoktu. Belli ki bu 14 Şubat’ta durum değişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem “darbeci/katil” sıfatlarıyla andığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile “beyaz bir sayfa” açmaya kararlı.

Bu “beyaz sayfa” için ilk adım Türkiye’deki Müslüman Kardeşler/İhvan unsurlarının büyük ölçüde temizlenmesi olmuştu; Mısır’da mevcut Sisi yönetiminin “can düşmanı” konumundaki Müslüman Kardeşler unsurları uzun yıllar Türkiye merkezli olarak kurdukları televizyon, internet sitesi, radyolarla Mısır’a karşı sert propaganda yaptılar. Ta ki, Ankara keskin bir dönüşle Kahire ile ilişkilerini “normalleştirmeye” karar verene kadar. Son iki yılda Türkiye’deki Müslüman Kardeşler medyasının neredeyse tümü susturuldu, ihvancı lider kadro da “kibarca” ülkeden çıkartıldı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı