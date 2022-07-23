Zeynep Gürcanlı: Bağdat’tan art arda Türkiye karşıtı hamleler geliyor

Kuzey Irak’ta patlayan bir olay, sadece Türkiye’nin Suriye’deki değil, Irak’taki sınır ötesi operasyonlarını da tartışılır hale getirdi. Zaho’da aralarında çocukların da olduğu 9 sivilin öldüğü saldırının hesabı Bağdat yönetimi tarafından Türkiye’ye kesildi.

Ankara her ne kadar Zaho saldırısının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini açıklasa da, “ortak soruşturma açalım” dese de, dinletemedi. Bağdat’tan art arda Türkiye karşıtı hamleler geliyor. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Irak Dışişleri’ne çağrılarak, olay protesto edildi. Ankara’daki Irak Maslahatgüzarı “istişareler için” geri çekildi. Bağdat hükümeti, Türkiye’ye yeni büyükelçi atama sürecinin de durdurulmasına karar verdi.

Bağdat’ta etnik ve dini temelli, çok parçalı siyasetin her kesiminden Türkiye’ye kınama geldi; Ankara’nın Irak’ta siyaseten müttefiki konumundaki Sünni partiler de, zaman zaman Türkiye’yle ters düşen, zaman zaman iş birliği yapan Şii partiler de olayı kınadı.

Olayın Kuzey Irak’ta gerçekleşmesi, Türkiye’nin bölgedeki müttefiki Barzani’nin partisi KDP’yi bile sıkıntıya düşürdü. Yine de Ankara’ya doğrudan “ihanet etmeyen” Barzani ekibi, Türk Dışişleri açıklamasında yer alan “olayı ortaklaşa soruşturalım” mesajına tutunmayı tercih etti.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı