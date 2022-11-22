Zeynep Gürcanlı: AKP’nin değerli yalnızlık teorisini yine kendisinin sonlandırması

İktidar cephesi ya da muhalefet ittifakı, hangisi kazanırsa kazansın, ülke büyük bir dönüşüme girecek gibi görünüyor.

Nitekim bu dönüşümün ilk ayak izleri ortaya çıkmaya başladı bile; AK Parti hükümetinin kendi ortaya attığı “değerli yalnızlık” teorisini, yine kendisinin sonlandırması ile başlayan normalleşme hamlelerinde sıra Mısır’a geldi.

Mısır’la ilişkilerdeki dönüşümün, ülkede şimdinin Cumhurbaşkanı Sisi’nin darbesiyle devrilen Müslüman Kardeşler yönetimi ile AK Parti hükümetinin yakın ilişkileri nedeniyle en sancılı olanlarından biri olması bekleniyordu. Nitekim Kahire darbesi sonrasında bizzat Erdoğan’ın Sisi’yi kişisel olarak hedef alan söylemleri hala hafızalardan silinmiş değil.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı