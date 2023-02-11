Zeynep Gürcanlı: AFAD’dan kesilen paranın nereye gittiğini merak edene ip ucu

2023 bütçesinde yer alan çok kritik bir düzenlemeyi eklemek gerek; Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçesini hazırlarken AFAD’a ayrılan bütçe yüzde 33.6 oranında azaltıldı. 2022 yılında ek bütçe dâhil 12 milyar 161 milyon 792 bin TL olan AFAD bütçesi, 2023 yılında 8 milyar 75 milyon 405 bin TL olarak geçti. Aradaki fark 4 milyar 86 milyon 387 bin TL.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu da, sel felaketleri ile boğuştuğu da, orman yangınları da unutulmuş sanki.

2023 bütçesinde AFAD’dan kesilen paranın nereye gittiğini merak edebilecekler için de bir ip ucu vermek gerek elbette; Diyanet’in 2023 bütçesi yüzde 56.6 oranında arttırıldı.

AFAD’ın Gölyaka-Düzce depremi sonrasındaki raporunda, deprem sonrası zarar tespit ekiplerinde inşaat mühendisleri yerine imamların yer aldığına ilişkin tespitini de; AFAD’ın en kritik bürokratlarından Afetlere Müdahale Genel Müdürü’nün İlahiyat Fakültesi kökenli olduğu, 2018’de AFAD’a üst düzey yönetici olarak atanana kadar kariyerinde hiç yardım-kurtarma unsurunun yer almadığı bilgisini de Diyanet’teki bütçe artışıyla birlikte okuyunca, tablo daha netleşiyor…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı