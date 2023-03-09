Zeynep Altıok Akatlı: ‘Seçilecek aday’ biziz, hepimiziz

Buyurun size seçim vaadi. Kürtlerin hak ettikleri muamele hatırlatıldı. Sırada Aleviler, kadınlar, çocuklar, depremzedeler, işçiler, sendikalar, stk’ler, birbirinin acısını anlayanlar, başkasının derdine dertlenenler, birbirini dinleyenler, dayanışanlar, vicdanı olanlar, kan dökmeyenler, muhalifler, Cumhur ittifakı partilerini ve dinin suistimalini desteklemeyen ama dün ağızlarına bal sürerken bugün düşman belledikleri “din kardeşleri… Soldan sağa uzuun bir liste var hak ettiğinin ne olduğunu da “çok şükür” çoktan beri deneyimlemiş. Seksenlerde cenazesi kurşunlanmış, dün yandaş şirketin maden cinayetinde yitirdiğinin acısı tazeyken tekmelenmiş, katili sultan affıyla serbest bırakılmış, bugün enkazdayken azarlanmış, annesi kadın olduğu için öldürülmüş niceleri. Tümü Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklandıktan sora yaptığı ilk konuşmada ve gündemindeydiler. Katili, hırsızı hukuk karşısında hesap versin ve adaletin tesisiyle helalleşerek geleceğe acıları unutmadan iyileşerek taşıyalım diye. Bu seçimin adayı onlar. Bu seçimin adayı, “seçilecek aday” biziz, hepimiziz.

Zeynep Altıok Akatlı’nın yazısı