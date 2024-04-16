Zeynep Aktaş: Piyasalar sert tepki vermedi

Bayram öncesinde 9.849 seviyesini test eden BIST 100 Endeksi, küresel veri akışında ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması gibi etkenlerle haftaya hafif satıcılı başladı. Ancak satışlar derinleşmedi. İran – İsrail geriliminin kademeli olarak söneceği beklentisi ekonomik verilere odaklanılmasına neden oldu.

Açılış öncesinde analist tahminleri satış ağırlıklı idi. 49 analistin 19’u pozitif açılış tahmininde bulunurken, 30’u negatif açılış öngördü. Haftanın ilk işlem gününe 9.700’den başlanırken dolar 32.25 TL ile 32.50 TL bandında işlem gördü. Euro 34.47 TL ile 34.60 TL fiyat aralığında hareket etti.

Bayram öncesinde seçim belirsizliğin atlatılması ve sıkı para politikasının süreceğine yönelik mesajlarla birlikte yatırımcıların daha fazla kendilerini güvende buldukları bir ortam ağırlık buldu. Piyasalar kapanmadan önce güçlü alımlar görüldü. Yabancı para girişinin de etkisi ile BIST 30 Endeksindeki hisselerden başlayarak yükseliş yaşadı.

İlk işlem gününde ise iyimserliğin yerini karamsarlık almasa da temkinli duruş sergileyenlerin satışları ile piyasa aceleci davranmaktan uzak durdu.

Zeynep Aktaş’ın yazısı