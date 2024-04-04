Zeynep Aktaş: İlk çeyrekte enflasyon üstü performans sergileyenler borsa ve altın oldu

Dolar ve euro enflasyonun gerisinde kalırken hisse bazında enflasyon üstü yüksek getiriler de oluştu.

Mart ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon, beklentiler dahilinde aylık yüzde 3,16 geldi. İlk çeyrek enflasyonu yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondaki artış dolar ve euro kurunun üzerinde gözlendi. Öte yandan altın ve borsanın performansı enflasyonun üzerinde oldu. Yatırım fonlarında da enflasyon üstü yüksek getiriler oluştu.

Yüksek enflasyon ortamı yatırımcıların bilgilenme çıtasını yukarı taşıyor. Getiri odaklı yatırımlar öne çıkıyor. Yılın ilk çeyreğinde holdingler, otomotiv ve ulaştırma sektörü performanslarıyla öne çıktı. En zayıf sektörler; demir çelik cam ve çimento oldu. Yatırım fonlarında tema bazlı getiriler öne planda oldu. En yüksek getiriler teknoloji temalı fonlarda yaşandı.

Borsa 30 hisselerinin yarısı enflasyonun üzerinde kazandırırken diğer yarısının getirisi zayıf kaldı. Endeks kapsamında yer alan Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Akbank, Alarko Holding, Tofaş Fabrika, Emlak Konut GMYO, Türk Hava Yolları yüzde 30 ve üzerinde kazandırdı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı