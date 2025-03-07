Zeynep Aktaş: Borsada net satış gelirleri artan şirketler, güçlü finansal performanslarıyla dikkat çekiyor

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Borsada net satış gelirleri artan şirketler, güçlü finansal performanslarıyla dikkat çekiyor. Bankacılık ve sigorta sektörleri öne çıkarken, iletişim sektöründen Turkcell de listeye girmeyi başardı.

Borsa yatırımcısı, açıklanan bilançolarla şirketlerin performansını yakından takip ediyor. Banka ve sigorta sektöründe yer alan firmalar yüksek net satış büyümesi ile listede ilk sıralarda yer aldı. Telekominükasyon şirketlerinden Turkcell de listede yer alan şirketler arasında bulunuyor.

Sigorta sektörü, güçlü gelir artışıyla dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta %118,33, Anadolu Sigorta %103,79 net satış büyümesiyle en hızlı gelir artışı gösteren şirketler arasında bulunuyor. Yıllık bazda sırasıyla %51,14 ve %55,30’luk getiri sağlayan bu hisseler, sektördeki büyümenin devamına bağlı olarak yükselişlerini sürdürme potansiyeline sahip.

Zeynep Aktaş’ın yazısı