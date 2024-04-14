Zeynep Aktaş: Bayram sonrası, yarın piyasalar yoğun ekonomi gündemiyle hızlı açılacak

İran-İsrail gerginliği takip ediliyor. Borsada günlük dalga boyları uzarken dövizde daralıyor. Altın ve gümüş öne çıkıyor.

Piyasalarda bayram sonrası hareketli bir açılış bekleniyor. İran’ın Suriye’deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail’e karşılık verme ihtimali gündemin sıcak maddesi. Jeopolitik risklerin artmasıyla emtialara yönelimi arttı. Öte yandan ABD, küresel metal piyasalarını sarsma riski taşıyan bir hamle yaparak Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Altın, Orta Doğu’da gerilimlerin artmasıyla başka bir rekora sıçradı. Altının onsu yüzde 1.2 artışla 2.400 dolara yükselirken, gümüş Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü. Gümüş ons başına 29.23 dolara kadar yükseldi.

Küresel bazda gerilimler artsa da Türkiye’de hisse senedi piyasasına yönelik para girişinin artmaya devam etmesi, hisse senetlerine ilgiyi canlı tutacak. Bayramdan önceki yaşanan yüzde 8.5 oranındaki yükseliş, son bir haftada sektör endeksleri arasında değer kaybedenin olmaması yükselişin genele yayıldığını gösteriyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı