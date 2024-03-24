Zeynel Balcı: Dikkatler yabancıya çevrildi

Bir süredir yükselen enflasyon ile birlikte TCMB’nin 3-5 puan faiz artırması gerektiği konusunda yabancı yatırım bankalarından raporlar geliyordu. Bu gerçekleşti. Perşembe günü TCMB’nin faiz artırımıyla birlikte Borsa İstanbul’a gelen alım dalgasında yabancı yatırımcıların payının olması çok muhtemel. Ayrıca Türkiye’nin risk primindeki (CDS) düşüş yabancı finans çevrelerinin olumlu tepkisi ve kabulü olarak da görülebilir.

Bir süredir yükselen enflasyon ile birlikte TCMB’nin 3-5 puan faiz artırması gerektiği konusunda yabancı yatırım bankalarından raporlar geliyordu. Bu gerçekleşti. Perşembe günü TCMB’nin faiz artırımıyla birlikte Borsa İstanbul’a gelen alım dalgasında yabancı yatırımcıların payının olması çok muhtemel. Ayrıca Türkiye’nin risk primindeki (CDS) düşüş yabancı finans çevrelerinin olumlu tepkisi ve kabulü olarak da görülebilir.

TCMB verilerine göre 15 Mart ile biten haftada; hisse senetleri ve tahvil bonodaki yabancı yatırımcıların satışları sürdü. Haftalık satışları toplamda 226 milyon dolar oldu. Hisse senetlerinde beş, tahvil bonoda üç haftadır kesintisiz satış yapıyorlar. TCMB’nin faiz artırımı sonrasındaki tavırları daha yakından izlenecek.

Zeynel Balcı’nın yazısı