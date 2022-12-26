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Yaramazlara biraz batar!

Zelenski: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık’ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.


Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenski, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, “Her Rus katilini bulacağız” dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenski, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenski, “Ama her senaryoya hazır olmalıyız” diye konuştu.

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