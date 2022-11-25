Ukrayna’da elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde halk mumla aydınlanıyor

Rusya ordusunun Ukrayna’daki kritik enerji altyapılarına son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin sürdüğü bazı bölgelerde halk çareyi mum yakmakta buluyor.

Fotoğraf: AA

Rusya güçlerinin saldırıları nedeniyle ülkede bazı şehir, kasaba ve köylerde su ve elektrik kesintileri devam ediyor.

23 Kasım’da Rus saldırıları neticesinde tamamen karanlığa bürünen Dnipro kentine bugün kısmen elektrik verilmeye başlandı. Elektrik olmayan semtlerde ise bazı kişiler, jeneratör veya akü kullanarak evlerini aydınlatıyor. Çoğu sivil ise karanlık evlerinde mumlarla aydınlanıyor.

Güvenlik gerekçesiyle soyadını belirtmeyen 74 yaşındaki Galiya, AA’ya Rusya saldırıları sonucu birkaç gündür elektriksiz ve susuz olduklarını söyledi. ‘Tüm zorluklara rağmen duruma alışmaya çalıştıklarını’ söyleyerek “Su yok, sabah geldi ve yine kesildi. Elektrik de yok ama mumları kullanıyorum. Şimdilik yeterli sayıda mum var” dedi.

Evdeki kullanım suyunu steril gazlı bezden geçirerek içme suyuna dönüştürdüğünü söyleyen Galiya, uzun yıllar önce annesinden bu yöntemi öğrendiğini söyledi.