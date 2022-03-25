Zelenski: 2 binden fazla Ukraynalı çocuk kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını söyledi.

Zelenski, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuştu.

Ukrayna’nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenski, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

Zelenski, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını söyleyerek, “Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu belirten Zelenski, “Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar” diye konuştu.