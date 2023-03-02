Zehra Güneş depremde ölen Ceren Topal’ı andı: Umarım beni görüyordur

VakıfBank’lı voleybolcu Zehra Güneş, Lodz maçı öncesindeki saygı duruşuna Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın ismi yazılı formayla çıktı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında VakıfBank dün Polonya’nın LKS Commercecon Lodz ekibiyle karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ardından, felaketin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Güneş, sahaya çıkmanın kolay olmadığını ancak kazanarak mutluluk sağlamak istediklerini aktardı. Güneş, şöyle devam etti:

“Bugün Hatay’da yaşamını yitiren Ceren’in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren’in ‘Hayalim Zehra Güneş olmak’ açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur.”

Karşılaşmayı 3-0 kazanan VakıfBank çeyrek finale yükselerek İtalyan ekibi Vero Volley Milano’yla eşleşti.