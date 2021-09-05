Zaim’in ‘Flaşbellek’i New York’ta ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülü aldı

Yönetmen Derviş Zaim’in ‘Flaşbellek‘ filmi, ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen ‘New York Indepedent Cinema Awards‘ festivalinden ‘En İyi Uluslararası Film‘ ödülüyle döndü.
Flaşbellek, daha önce de Arizona eyaletindeki 27. Sedona Film Festivalinden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazanmıştı.
Film, Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatıyor. Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyor.
2022’de sinemada gösterilecek
Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in, müziğini Marios Takoushis’in yaptığı film, 2019’da Gaziantep ve Konya’da çekildi.
Festival yolculuğuna eylül sonunda Taşkent Film Festivali ile devam edeceği belirtilen yapım, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022’de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.